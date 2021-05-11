Da Poet kimdir? Gerçek ismi ne? Rapçi Da Poet kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Erdoğan kimdir?

Türkçe Rap dünyasının beğenilen isimlerinden Da Poet kimdir, gerçek adı ne merak ediliyor. Peki, Da Poet kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Da Poet (Ozan Erdoğan) hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rapçi Da Poet kimdir? Da Poet kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, gerçek ismi ne? Da Poet'in hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAPÇİ DA POET GERÇEK İSMİ NE?

Da Poet'in gerçek ismi " Ozan Erdoğan " 'dır.

DA POET (OZAN ERDOĞAN) KİMDİR?

Gerçek adı Ozan Erdoğan olan Da Poet, 23 Mart 1988 İstanbul doğumludur. 2000'li yılların başından itibaren rap ile ilgilenmeye başladı. 2002 senesinde ise ilk rap şarkılarını üretmeye başladı.

Da Poet doğum tarihi : 23 Mart 1988

Da Poet kaç yaşında : 33 yaşında

Da Poet gerçek adı : Ozan Erdoğan

Da Poet nereli : İstanbul doğumlu

Da Poet mesleği ne : Rapçi

Da Poet burcu ne : Koç

Da Poet, 2005 yılında Raziel ve Mozole Mirach ile birlikte "Sert Ünsüzler Ep" adında bir albüm çıkarttı. Da Poet, aynı yıl içerisinde Raziel ile birlikte "Susma" şarkısını çıkarttı ve 1. oldu. Ardından birçok albüm ve parça çıkaran Da Poet rap dünyasının en tanıdık isimleri arasında yer alıyor.

Günümüzde aktif rap yapan Da Poet'in yeni parçalarına resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Da Poet'in Twitter'da 44 bin takipçisi bulunmaktadır. Da Poet'in hesabına "@dpdapoet" adresinden ulaşabilirsiniz.