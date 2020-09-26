D vitamini nedir? D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini içeren gıdaların isimleri nelerdir?
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D vitamini nedir? D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini içeren gıdaların isimleri nelerdir?

26.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:51
D vitamini nedir? D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini içeren gıdaların isimleri nelerdir?

D vitamini, korona virüsün etkisini azaltmasıyla gündeme gelmiştir. Vatandaşlar tarafından faydaları, yararları aratılmaya başlanan D vitamini hakkındaki tüm bilgileri sizlere aktaracağız. D vitamini nedir? D vitamini içeren gıdalar nelerdir?

D vitamini içeren besinlerin isimleri çok merak ediliyor. Uzmanlar tarafından açıklanan bilgiye göre D vitamini koronavirüse karşı etkili olduğu söylenmiştir. Bazı uzmanlar yarı yarına zararını düşürüyor demiştir. Peki D vitamini nedir? Hangi besinlerde bulunur?

D VİTAMİNİ NEDİR?

D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamin.

Kas zayıflığına karşı vücudu korur, kalp atışının düzenlenmesinde etkilidir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için gereklidir.D vitamini sindirim sisteminden kalsiyum emilimini artırır ve kemiklerde kalsiyum birikimine yardım eder. D vitamini kalsiyum emilimini ve kalsiyumun aktif taşınmasını hızlandırarak artırır. Özellikle bağırsak dokularındaki epitel hücrelerde kalsiyum emilimine yardım eden, kalsiyum-bağlayıcı proteinlerin oluşumunu artırır. Vücuda besinler yoluyla Provitamin - D şeklinde alınır. Güneş ışınlarının etkisiyle deride D vitaminine dönüşür. Bu vitamin, kalsiyum ve fosforun bağırsakta emilimi ve vücutta kullanımı için gereklidir. Kuvvetli kemik ve dişler, bu vitaminin kalsiyumu buralara yerleştirmesiyle olur.

Kaynakları: Karaciğer, balık, balık yağı, yumurta, tereyağı, peynir, mantar,süt.

Günlük ihtiyaç: 0-30 yaş arası için 200 IU, 31-50 yaş arası için 300 IU, 51-70 yaş arası için 400 IU ve 71 yaş ve üzeri için 600 IU

Eksik: 20 ng/mL den az Yetersiz: 21-29 ng/mL arasında Normal: 41-80 ng/mL Toksik: 100 ng/mL den fazla serumdaki düzeylerine göre sınıflandırlıması

Azlığı: Az miktar da kalsiyum ve fosfor alınmasına bağlı olarak kemiklerde yumuşamaya ve kemik ve diş yapısında bozulmalara neden olur.

Fazlası: Bulantı ve kusma yapar. Böbreklere zarar verir.

Çocuklar için önemli: Çocukların güneşin dik gelmediği saatlerde açık havada gezdirilmesi durumunda, deri altındaki ön madde D vitaminine dönüşür.

D vitamini nedir? D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini içeren gıdaların isimleri nelerdir?
Peynir

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Süt

Ayran

Kefir

Peynir

Yoğurt

İstridye

Karaciğer

Yonca

Isırganotu

Yulaf

Yumurta sarısı

Mantar

Maydanoz

Tereyağı

Ton balığı

Somon

Uskumru

Tatlı patates

Balık yağı

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