D-100 karayolunu birbirine kattığı iddia edilen çift adli kontrolle serbest

Kadıköy Uzunçayır'da 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olduğu iddia edilen çift, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve serbest bırakılan Betül Ş., "Kadıköy'den eşimle beraber döndüğümüz sırada orta şeritte bir anda araç önüme çıktı. Ben frene bastım ancak duramadım. Herhangi bir levha ve uyarı şeridi yoktu. Bilerek isteyerek yapmadım" dedi.

Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde gece saatlerinde iki ayrı araçla seyir halindeyken makas atarak 7 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya neden oldukları iddia edilen Betül Ş. ve Ahmet Ş. çifti gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Betül Ş. tutuklama talebiyle, Ahmet Ş. İse adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Frene bastım ancak duramadım"

Şüphelilerden Betül Ş. mahkeme sorgusunda, "Akşam Kadıköy'den eşimle beraber döndüğümüz sırada orta şeritte bir anda araç önüme çıktı. Ben frene bastım ancak duramadım. Herhangi bir levha ve uyarı şeridi yoktu. Bilerek isteyerek yapmadım, kazadan sonra kaçmadım. Orada bulundum, elim de ambulansa haber verdi. Suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

Ahmet Ş. ise, "Adli kontrol talebine bir diyeceğim yoktur" diye konuştu.

Sorguları tamamlanan şüpheliler Betül Ş. ve Ahmet Ş. hakkında haftada bir gün en yakın karakola giderek imza atma ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA