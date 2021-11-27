Cyberpunk 2077'nin yüzü sonunda güldü
Cyberpunk 2077 Steam'in en çok satan oyunları arasında zirveye yükseldi ve birçok olumlu yorum aldı.
Steam'in en çok satan 10 oyun arasında yer alan CD Projekt'in geliştirdiği oyun Cyberpunk 2077, sonbahar indirimleri sırasında %50 indirim ile beraber PC oyuncularının yüzünü güldürdü.
Cyberpunk 2077 lansmanından bu yana oyunda yaşanan buglar ve hatalar nedeniyle çokça olumsuz yorumun hedefi olmuştu. 17 Eylül 2020 tarihinde Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Stadia, Microsoft Windows'a çıkan Cyberpunk 2077'ye gelen güncellemeler sonrası hatalar giderildi, buglar ise düzeltildi.
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Cyberpunk 2077'ye yapılan en son incelemelerde son 30 gün içerisindeki 17,600 kullanıcı içerisinden %84 kadarı olumlu inceleme yaparak geliştiricilerinin yüzünü güldürmüş oldu.
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