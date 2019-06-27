Cyberpunk 2077'nin PS4'te Kaplayacağı Devasa Alan Belli Oldu

Konsol ve bilgisayar oyunlarında yeni jenerasyon; inanılmaz derecede kaliteli grafikler, harika doku kaplamaları ve yüksek kaliteli sesler sunuyor. Bu detaylar, oyuncular için ne kadar güzel olsa da bunların elbette bir maliyeti var. Kalitenin bu derece yüksek olması, yüksek boyutlu dosyalar anlamına geliyor. Bir oyun; görsel ve işitsel anlamda ne kadar kaliteliyse hâliyle bir o kadar da yüksek boyutla geliyor. Özellikle son dönemde oyunlar, 100 GB civarında boyutlara ulaşıyor.

Bugün PlayStation Store'un resmi internet sitesinde Cyberpunk 2077 oyunuyla ilgili bir bilgi paylaşıldı ve oyunun ön sipariş sayfasında oyunla ilgili gereksinimlere yer verildi. Belirtilen sistem gereksinimleri arasındaki minimum 80 GB'lık depolama alanı, paylaşılan bilgilerden en dikkat çekeni olabilir. Konuyla ilgili CD Projekt RED cephesinden henüz bir açıklama olmadığı için bilginin doğruluğu da tartışmaya açık.

Paylaşılan bilginin doğru olduğunu varsayarak bir karşılaştırma yaparsak Cyberpunk 2077'nin boyutu, Days Gone'dan biraz fazlayken Red Dead Redemption 2'den biraz daha az olacak. Bu bilgi doğruysa aynı zamanda CD Projekt RED, Rockstar'ın stratejisini izleyip oyunu 2 disk hâlinde piyasaya sürebilir. Rockstar'ın stratejisi izlenmezse de oyunun tek disk hâlinde satılıp eksik dosyaların indirilmesi şeklinde bir yol izlenebilir. Böylece oyuncuların indirmesi gereken dosya boyutu çok daha az olur. Bu arada hatırlatmış olalım, Cyberpunk 2077 16 Nisan 2020'de PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak.