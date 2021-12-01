Cyberpunk 2077'nin bir diğer büyük güncellemesi 2022'nin başlarında gelecek

CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'nin yeni nesil sürümü 2022'nin ilk yarısında geliyor. Şirket Pazartesi günü üç aylık kazanç güncellemesinin bir parçası olarak, Cyberpunk 2077 için açık dünya aksiyon-macera oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleriyle birlikte tüm platformlar için büyük bir güncelleme geleceğini söyledi.

CD Projekt Red'in başkanı ve ortak CEO'su Adam Kicinski yatırımcılara gönderdiği mesajda, Cyberpunk 2077'nin bir sonraki büyük güncellemesinin ve yeni konsol sürümlerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde geleceğini söyledi.

YENİ YILA KADAR GÜNCELLEME GELMEYECEK

Projekt'in Cyberpunk 2077 için planlanan tüm güncellemelerin 2022'ye atıldığını bu sene daha herhangi bir güncelleme gelmeyeceği kesinleşti.

Witcher kitaplarından uyarlanan Netflix serisinden esinlenen görsel yükseltmeler ve yeni öğeler vaat eden The Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesinin Nisan ve Haziran 2022 tarihlerinde gelmesi bekleniyor.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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