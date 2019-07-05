Cyberpunk 2077 Filmi İçin Oyunun Yapımcısından Açıklama (Keanu Reeves İçerir)

Belki de tüm zamanların en çok beklenen ve beklenti oluşturan oyunu Cyberpunk 2077 oldu. Zaten yıllardır çıkışı bekleyen milyonlarca insan varken, E3 2019'da oyunun çıkış tarihi aktör Keanu Reeves tarafından duyuruldu. Oyunda da başat bir karaktere hayat veren Reeves, bu büyük transferle oyun dünyasının sinemayla kesiştiği destansı anlara bir yenisini eklemişti.

Uluslararası oyun haber merkezlerinden Video Games Chronicle, dev oyunun yapımcılarından Mike Pondsmith ile bir röportaj gerçekleştirdi. Pondsmith, açıklamalarında Cyberpunk 2077'nin bir film olacağına, aktör Keanu Reeves'in de başrolde oynayabileceğini ima etti.

Pondsmith, "Film hakları konusunda şimdilik bir şey söyleyemiyorum. Ancak Keanu Reeves'in bu konuda bağlayıcı bir etkisi var, her şeyi daha mümkün kılıyor." açıklamasında bulundu. Favori sinema filminin Blade Runner olduğunu söyleyen Pondsmith, "Cyberpunk ile sizi de düşündüren tatlı bir yer edindik ve sizi boğmayacağız" dedi.

Ayrıca yapımcının, oyunda Keanu Reeves gibi geniş çaplı bir etki yaratacak başka aktörler de yer alması konusunda soruları yanıtlamadığı söyleniyor. Açıkçası oyun o kadar büyüdü ki her an bir başka sürprizle sinema filminden farksız bir oyun görebilir, başka kült oyuncular da Cyberpunk dünyasında karşımıza çıkabilir.

Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020'de PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. O tarihe kadar film tadında bir oyundan daha fazla detay görmeyi bekliyoruz. Filme uyarlanma ihtimali için de Pondsmith'in açıklamalarıyla göz önünde tutuyoruz.