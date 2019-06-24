Cyberpunk 2077'de Yer Alacak İnsan İlişkileriyle İlgili Detaylar Belli Oldu
Cyberpunk 2077'nin yapımcısı CD Projekt RED'den oyunun genel oynanışıyla ilgili yeni açıklamalar geldi.
Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt RED, oyunla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bir Reddit kullanıcısının Twitter üzerinden mesajına yanıt veren tasarımcı Pawel Sasko, oyundaki karşılıklı ilişkiler konusuna değindi.
Cyberpunk 2077'de cinsiyet çeşitliliğini artıracaklarını belirten Sasko, oyunda eşcinsel ilişkilerin de olacağını ekledi. Witcher 3 benzeri aşk ilişkilerine ev sahipliği yapacak yapım, oyunculara karakter oluşturma aşamasında gerekli tanımlamaları yapma imkanı sunacak ve karakterin aşk hayatı bu seçimlere göre şekillenecek.
Witcher 3'e göre daha fazla çeşitlilik sunacağı açıklanan Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve Windows platformlarında oynanabilir olacak.
Kaynak: WebTekno
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Son Dakika Haberleri
18:06 Plastik Kirliliğinin Dünya Üzerindeki Etkisini Anlatan Korkunç İllüstrasyon (Türkçe Altyazılı)