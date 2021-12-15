Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada çuvalların arasından 380 paket halinde 21 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - - Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada çuvalların arasından 380 paket halinde 21 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir depoda narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Çuvalların içini tek tek arayan polis ekipleri, taşların arasından 380 paket halinde 21 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Çuvalların içinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan iğrenç iddia! Kardeşini de işin içine kattı

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan iğrenç iddia! Kardeşini de işin içine kattı

 Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

 Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı, çıkan kavgayı polis ayırmakta zorlandı

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı, çıkan kavgayı polis ayırmakta zorlandı

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önelge - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title