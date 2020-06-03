Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Fenty ve Savage X Fenty markalarının yeni koleksiyon çekimleri için kamera karşısına geçen Rihanna, cesur iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettirdi. Rihanna'nın fosforlu iç çamaşırındaki detay ise görenleri hayran bıraktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Rihanna, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin karantinada olduğu günlerde kendi markasının yeni koleksiyon çekimleri için modellik yaptı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA CESUR POZLAR VERDİ

SavageXFenty ve lüks giyim markası Fenty için kamera karşısına geçen Rihanna, cesur iç çamaşırlarını giydi ve cüretkar pozlar verdi. İki parçadan oluşan iç çamaşırıyla poz veren Rihanna, dövmelerini de sergiledi. Rihanna'nın iç çamaşırının arkasındaki detay ise görenleri şaşkına çevirdi.

İşte ünlü ismin pozları...