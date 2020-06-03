Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
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Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Fenty ve Savage X Fenty markalarının yeni koleksiyon çekimleri için kamera karşısına geçen Rihanna, cesur iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettirdi. Rihanna'nın fosforlu iç çamaşırındaki detay ise görenleri hayran bıraktı.

03.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:19

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Rihanna, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin karantinada olduğu günlerde kendi markasının yeni koleksiyon çekimleri için modellik yaptı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA CESUR POZLAR VERDİ

SavageXFenty ve lüks giyim markası Fenty için kamera karşısına geçen Rihanna, cesur iç çamaşırlarını giydi ve cüretkar pozlar verdi. İki parçadan oluşan iç çamaşırıyla poz veren Rihanna, dövmelerini de sergiledi. Rihanna'nın iç çamaşırının arkasındaki detay ise görenleri şaşkına çevirdi.

İşte ünlü ismin pozları...

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Cüretkar pozların kadını, iç çamaşırının arkasındaki detayla gözleri şaşı etti
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
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