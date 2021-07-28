Çumra'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
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Çumra'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Çumra'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel

Konya'nın Çumra ilçesinde, mahallelerdeki ulaşımın rahat sağlanması için başlatılan asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Çumra ilçesinde, mahallelerdeki ulaşımın rahat sağlanması için başlatılan asfaltlama çalışmaları sürüyor.

İlçede, Adem Yavuz Caddesi'nden sonra Menekşe Caddesi de sıcak asfalta kavuşuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt serimi yapılacak caddede, belediye ve KOSKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de 9 kilometrelik Seçme-Çarıklar mahallesi arasındaki bağlantı yolunun asfalt çalışmalarında sona geldi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Menekşe Caddesi'nde, sıcak asfalt çalışması öncesinde kilitli parke taşlarının sökülmesi ve KOSKİ ekiplerince su şebekesinin tamir ve ıslahı ile ilgili çalışmalara başladıklarını, caddenin, prestij cadde görünümüyle istenilen ulaşım konforuna kavuşacağını söyledi.

Seçme-Çarıklar arasındaki kara yolunun asfaltlanmasında, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Candan, "İki mahallemiz arasındaki 9 kilometrelik yolda yapılan çalışma neticesinde son aşamaya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, her iki beldemize de jest olarak bu yolun tamamını Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanmasını uygun gördü. Büyükşehir Belediyesi ile sağladığımız koordineli çalışma, Çumra'nın her bir yanına hizmet olarak yansıyor." diye konuştu.

Çumra'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır

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