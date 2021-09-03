Çumra'da asfalt çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çumra'da asfalt çalışmaları başladı

Çumra'da asfalt çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çumra'daki Menekçe Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çumra'daki Menekçe Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra Belediyesi ve KOSKİ tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt seriminin de başlamasıyla Menekşe Caddesi'nin ilçe için prestij caddeye dönüşeceğini söyledi.

Caddenin kısa sürede hizmete açılacağını belirten Candan, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Candan, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Menekşe Caddesi'nde, sıcak asfalt çalışması öncesinde Belediyemiz tarafından kilitli parke taşlarının sökülmesi ve KOSKİ ekiplerince su şebekesinin tamir ve ıslahı ile ilgili çalışmaları tamamlandı. Titizlikle sürdürülen çalışmaların sonunda sağlam altyapısı ve sıcak asfaltı ile Çumra'mız bir prestij cadde daha kazanacak. Asfalt sezonu içerisinde Büyükşehir Belediyemiz ile sağladığımız koordinasyon ile ortaya çıkan hizmet verimliliği, ilçemizin ihtiyaç duyulan her yoluna yansıdı. Gayretle Çumra'mızın ulaşım standartlarını yükseltmek için yaptığımız çalışmalarda desteklerini bizden esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sıcak asfalt çalışması sonucu yeni bir yüze ve kaliteye sahip olacak olan bu yolumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Çumra'da asfalt çalışmaları başladı
Çumra'da asfalt çalışmaları başladı
Çumra'da asfalt çalışmaları başladı
Çumra'da asfalt çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Derya Baykal Derya Şensoy Haluk Levent
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çumra'da asfalt çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 17:32:16. #1.14#

title