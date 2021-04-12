Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi
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Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi

OSMANİYE'de Cumhuriyet Savcısı M. B.'nin Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli Dr. Gökhan Günel'i kendisini muayene etmediği için ifadeye çağırdığı öne sürüldü.

OSMANİYE'de Cumhuriyet Savcısı M. B.'nin Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli Dr. Gökhan Günel'i kendisini muayene etmediği için ifadeye çağırdığı öne sürüldü.

Osmaniye'de görevli Cumhuriyet Savcısı M.B., bir süre önce Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde muayene oldu. Daha sonra tekrar aynı servise gelen savcı, iddiaya göre Dr. Gökhan Günel'in odasına girip, muayene olmak istedi. Muayene olamadan hastaneden ayrıldığı öne sürülen savcının, Dr. Günel'in mevcutlu olarak ifade vermesi konusunda talimat verdiği iddia edildi. Meslektaşlarıyla emniyete giden Dr. Günel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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