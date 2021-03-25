Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (3)

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDISorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın başından silahla vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın başından silahla vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılıktaki ifadelerinde Özlem Salkım'ın, tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını söylediği belirtildi. Silahın sahibi olan A.M, adli kontrol şartıyla, diğer 3 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Savcı Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU