Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (3)
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Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (3)

Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU - Haberler | Güncel
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (3)

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDISorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın başından silahla vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın başından silahla vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılıktaki ifadelerinde Özlem Salkım'ın, tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını söylediği belirtildi. Silahın sahibi olan A.M, adli kontrol şartıyla, diğer 3 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Savcı Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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