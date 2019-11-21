Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi.
21.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:00
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...