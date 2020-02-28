Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı
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Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı

28.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:34
Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı

İletişim Başkanı 'dan ile ilgili ilk açıklama geldi.


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altun, " kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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