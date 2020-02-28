Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı

28.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:34

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib ile ilgili ilk açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altun, "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle