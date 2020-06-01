Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
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Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni normalleşme süreci ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Salgınla mücadelede amacın kazanımları kaybetmeden aşama şama normale dönmek olduğunu belirten Oktay, "Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız" dedi.

01.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:22

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor. Bu kapsamda, bugün itibariyle 21 Mart'tan bu yana kapalı olan kafe, restoran, lokanta ve çay bahçeleri yeniden hizmet vermeye başladı. Seyahat kısıtlaması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları da sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yeni normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TÜM KURALLARA TİTİZLİKLE UYALIM"

"Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek. Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur.

Cumhurbaşkanlığı'ndan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız

"TEDBİRİ ASLA ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

Bugün itibariyle "yeni normal" hayata geçiş yapıyoruz... Ancak bazı kısıtlamaların sona ermesi, Kovid-19 ile mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte de tedbiri asla elden bırakmayacağız. Yeni normaldefiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız"

Cumhurbaşkanlığı'ndan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız

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