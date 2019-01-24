Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" ifadelerini kullandı.

Kalın, "WeAreMADURO" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Türkiye, CB'mız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır" ifadelerine de yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA