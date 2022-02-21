Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 2. yılı
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kütüphane dışından görüntüler Kütüphaneye gelen vatandaşlar Kütüphane içinden görüntüler Kütüphanede kitap okuyanlar Raflardaki kitaplar Kütüphanedeki asansör Çocuk kütüphanesi Kütüphanedeki aile ve çocukları Nadir eserler kütüphanesi ANKARA - Cumhurbaşkanı...
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Kütüphane dışından görüntüler
Kütüphaneye gelen vatandaşlar
Kütüphane içinden görüntüler
Kütüphanede kitap okuyanlar
Raflardaki kitaplar
Kütüphanedeki asansör
Çocuk kütüphanesi
Kütüphanedeki aile ve çocukları
Nadir eserler kütüphanesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-Kaynak yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının 30 milyondan fazla dijitalleşmiş belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 100 binin üzerinde eserine ait dijital içeriğe erişim sağlanıyor.