Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 2. yılı - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 2. yılı

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kütüphane dışından görüntüler Kütüphaneye gelen vatandaşlar Kütüphane içinden görüntüler Kütüphanede kitap okuyanlar Raflardaki kitaplar Kütüphanedeki asansör Çocuk kütüphanesi Kütüphanedeki aile ve çocukları Nadir eserler kütüphanesi ANKARA - Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Kütüphane dışından görüntüler

Kütüphaneye gelen vatandaşlar

Kütüphane içinden görüntüler

Kütüphanede kitap okuyanlar

Raflardaki kitaplar

Kütüphanedeki asansör

Çocuk kütüphanesi

Kütüphanedeki aile ve çocukları

Nadir eserler kütüphanesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-Kaynak yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının 30 milyondan fazla dijitalleşmiş belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 100 binin üzerinde eserine ait dijital içeriğe erişim sağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 2. yılı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 2. yılı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 2. yılı

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Millet Kütüphanesi, cumhurbaşkanı, Çocuk, Kitap, Güncel, Haberler

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