Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 12 Mart'ta düzenleyeceği 6. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni, koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası İyilik Ödülleri törenini ve 2-5 Nisan tarihleri anasında gerçekleştirilecek 10. Avrasya İslam Şurası'nı koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

7 ÖZEL İSME ÖDÜL VERİLECEKTİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen Avrupa'nın ilk çevre dostu Cambridge Camii'nin yapımına öncülük eden Yusuf İslam, Arapça dersler veren ve uyuşturucuya karşı mücadele yürüten ABD'li Siraj Wahhaj'ın da aralarında bulunduğu 7 isme ödül verileceğini duyurmuştu.

KORONAVİRÜS CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Koronavirüs sebebiyle 29 ülkede, 4 bin 384 hasta öldü.

Çin'de 3 bin 201, İtalya'da 631, İran'da 354, Güney Kore'de 61, İspanya'da 49, Fransa'da 33, ABD'de 31, Japonya'da 19, Irak'ta 8, İngiltere'de 6, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 3, Almanya'da 3, San Marino'da 2, Lübnan'da 2, Kanada, Lübnan, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler, Belçika, Hindistan, Arnavutluk ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye dahil 117 ülkeye yayılan salgında hasta sayısı ise 121 bin 517'ye çıktı. Şu ana kadar enfekte olan 66 bin 941 hastanın ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.