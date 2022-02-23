Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren için tören düzenlendi (4)
AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi ve helallik alınması Şehit Hayrettin Eren'in naaşının götürülmesi Şehit Hayrettin Eren'in ailesinin duygu dolu anlar yaşaması ANKARA - Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel...
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi ve helallik alınması
Şehit Hayrettin Eren'in naaşının götürülmesi
Şehit Hayrettin Eren'in ailesinin duygu dolu anlar yaşaması ANKARA - Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.
(4)