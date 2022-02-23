Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren için tören düzenlendi (4) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren için tören düzenlendi (4)

AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren için tören düzenlendi (4)

Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi ve helallik alınması Şehit Hayrettin Eren'in naaşının götürülmesi Şehit Hayrettin Eren'in ailesinin duygu dolu anlar yaşaması ANKARA - Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel...

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi ve helallik alınması

Şehit Hayrettin Eren'in naaşının götürülmesi

Şehit Hayrettin Eren'in ailesinin duygu dolu anlar yaşaması ANKARA - Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

(4)

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren için tören düzenlendi (4)

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren için tören düzenlendi (4)

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren için tören düzenlendi (4)

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Özel Harekat, Senegal, dua, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title