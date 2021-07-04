Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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