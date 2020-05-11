Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan'ın başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı. Koronavirüs pandemisine dair tedbirlerin konuşulacağı toplantıda, 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı ve bazı kentlerde seyahat yasağının kaldırılması konuları ele alınacak. Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak