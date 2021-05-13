Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kardan Aydınlık" paylaşımı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kardan Aydınlık" paylaşımı

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, rap müzik sanatçısı Resul Aydemir'in Mescid-i Aksa için seslendirdiği, şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, rap müzik sanatçısı Resul Aydemir'in Mescid-i Aksa için seslendirdiği, şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini paylaştı.

Altun'un sosyal medya hesabından "Siz unutsanız da biz hepimiz Ammar'ız" mesajıyla paylaştığı videoda, Gazze, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların görüntüleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kardan Aydınlık' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kardan Aydınlık' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kardan Aydınlık' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kardan Aydınlık' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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