Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Hollandalı politikacı Wilders'ın ramazan ayı paylaşımına tepki
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Hollandalı politikacı Wilders'ın ramazan ayı paylaşımına tepki

Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Hollandalı politikacı Wilders'ın ramazan ayı paylaşımına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına, sosyal medyadan, videolu mesajla tepki gösterdi.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına, sosyal medyadan, videolu mesajla tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, arka fonda Wilders'ın fotoğrafına yer verdi. Altun, mesajında, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Wilders, paylaşımında İslam'ın Hollanda'ya ait olmadığını savunarak "İslam'ı ve ramazanı durdurun." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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