Cumhurbaşkanımızın Sözlerinden Gurur Duyduk"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dikey değil, yatay mimari istiyoruz" sözlerinden gurur duyduklarını belirtti.

Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Şehircilik Günü'nde yaptığı konuşmada "Dikey değil, yatay mimari istiyoruz" sözlerinden gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sakarya yatay mimarisiyle Türkiye'ye örnek olan bir şehirdir. Yatay mimariye verdiğimiz önemin ne kadar yerinde olduğunu hamdolsun bir kez daha gördük. İnşallah Sakarya gökdelenlerin değil, az katlı yapıların, betonun değil, yeşilin şehri olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın yatay mimariye yönelik açıklamaları bizim için gurur verici oldu. Yatay mimariye verdiğimiz önemin ne kadar yerinde olduğunu hamd olsun bir kez daha gördük."

Şehirlerin havası, suyu, yeşil alanlarıyla az katlı yapılarıyla daha yaşanılabilir olduğuna işaret eden Toçoğlu, şunları dile getirdi:

"Bizim medeniyet tasavvurumuzda göğü delen yapılar, gökdelenler, rezidanslar yer almıyor. Şehircilik anlayışımızı insanların göğü görebildiği, çocukların toprakla temasını kesmediği, yeşil alanları, temiz su kaynakları oluşturuyor. Hamdolsun biz çok iyi bir mesafe aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konunun önemini her platformda dile getiriyor. Medeniyet tasavvurumuzdan bahsediyor. Bizim bu noktadaki duruşumuz nettir. İnşallah Sakarya, yatay mimariyle büyümesini sürdürecek."