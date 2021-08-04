Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı (TÜSİAD) Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.