Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Oktay, ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da gelişmesinin bölge için önemli olduğunu dile getirdi.

Kabir de Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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