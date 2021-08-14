Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pakistan'ın bağımsızlığın 74. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pakistan'ın bağımsızlığın 74. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. İki ülke dün olduğu gibi bugün de güç ve gönül birliği içinde, omuz omuza birlikte yürüyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler