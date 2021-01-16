Son dakika haber: Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı (3)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, ÖZDAĞ, UĞURLUOĞLU VE HATİPOĞLU'NA YAPILAN SALDIRILARI KINADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğurluoğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara Milletimiz asla geçit vermeyecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı