Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Asmalı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.