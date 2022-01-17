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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Asmalı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Asmalı'yı kabul etti
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

Politika, Haber

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