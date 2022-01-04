Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Oktay, KKTC halkının yeni yılını kutlarken, Sucuoğlu da yeni yıl tebriklerini iletti.

İkili ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında her alanda süren iş birliğinin devamı konusunda mutabık kalındı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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