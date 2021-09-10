Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'da
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'da Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan'da Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan-Türkiye 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısına katılmak üzere geldiği Kırgızistan'da Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile görüştü. Görüşmede, Kırgız öğrencilere Türkiye'nin tıp üniversitelerinde kota verilmesi, yılda 150 Kırgızistan vatandaşının Türkiye'de bedava tedavisi için verilen kotanın yeniden canlandırılması, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak ülkelerde bulunma süresinin uzatılması ve karşılıklı olarak çalışma belge sayısının azaltılması dahil ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı. Maripov, Türkiye'nin Kırgızistan'ın stratejik ortağı olduğunu belirterek, bu yılı iki ülke arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 30.yılı olduğuna işaret etti. Türkiye'nin Kırgızistan'ın büyük ticari ortaklarından olduğuna dikkati çeken Maripov, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. Maripov, korona virüs salgınıyla mücadelede Kırgızistan'a verdiği desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine teşekkür etti.

Oktay da Kırgızistan'ın Türkiye'nin kardeş ülke olduğu söyleyerek Kırgızistan'a yatırımların çekilmesi dahil işbirliği güçlendirmek için ellerinden geldiği kadar çaba göstermeye hazır olduklarını dile getirdi. Oktay ve beraberindeki heyetin Kırgızistan-Türkiye İş forumuna katılması, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilmesi ve yapımı tamamlanan Maarif okulunun açılışına katılması bekleniyor.

Oktay'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak eşlik ediyor. - BİŞKEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'da - Haberler
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