Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı Açıklaması
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı Açıklaması

12.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:34
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı Açıklaması

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararını şiddetle kınadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararını şiddetle kınadığını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı şehit eden, afsız ömür boyu hapse mahkum edilmiş caninin tahliyesi adalete duyulan güveni yok etmekle kalmayacak, terörü amacına ulaşmak için mübah gören insanlık yoksunlarını da teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

Tahliye kararına tepki gösteren Oktay, "Teröristin salıverilmesinin önünü açan Bölge İdare Mahkemesi kararını ve bu kararı temyiz etmeyerek bir katilin toplum içine karışmasına zemin hazırlayanları insanlık adına şiddetle kınıyor, böyle bir vicdansızlığın parçası olmamaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buğra OLAÇ

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