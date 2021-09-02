Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) toplantısının açılışında konuştu (2)"Çoğu zaman bizlere ait konumsal bilgileri de içeren coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami önem vermekteyiz""Son üç...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) toplantısının açılışında konuştu (2)

"Çoğu zaman bizlere ait konumsal bilgileri de içeren coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami önem vermekteyiz"

"Son üç ay içerisinde 5 firmaya coğrafi veri üretimi ve paylaşımı noktasında izin ve lisans verilmiştir. Böylece ülkemizde evlerimizin de içinde yer aldığı sokak görüntüsü de dahil, sahada ve arazide yapılan veri toplama faaliyetlerine yönelik tüm çalışmaların kayıt altına alınması ve konum verisi paylaşım güvenliğine ilişkin alt yapı oluşturulmuştur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami... - Haberler
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