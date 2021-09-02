Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) toplantısının açılışında konuştu (2)"Çoğu zaman bizlere ait konumsal bilgileri de içeren coğrafi veri ve bilginin, toplanma ve saklanma şekline, kiminle, ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine azami önem vermekteyiz""Son üç...