Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ölümlerde yüzde 66,6 düşüş sağlandığını bildirdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ölümlerde yüzde 66,6 düşüş sağlandığını bildirdi

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ölümlerde yüzde 66,6 düşüş sağlandığını bildirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sayesinde 2017'den bugüne ölüm oranlarında yüzde 66,6 düşüş sağlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sayesinde 2017'den bugüne ölüm oranlarında yüzde 66,6 düşüş sağlandığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından, 2013'ten bugüne kadar bağımlılıkla mücadelede gelinen noktaya ilişkin verileri içeren bir grafik paylaşan Oktay, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin zirve yaptığı 2017'den bugüne, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde ölümlerde yüzde 66,6'lık bir düşüş sağlamayı başardık. İnsanımızı uyuşturucuya kurban vermeyecek, bu savaştan galip çıkacağız."

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ölümlerde yüzde 66,6 düşüş sağlandığını bildirdi - Haberler
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