Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Sarıkamış' mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Sarıkamış' mesajı

22.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Sarıkamış' mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümünde vatan toprakları için şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümünde vatan toprakları için şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıldönümü nedeniyle videolu mesaj yayımladı. Oktay, "Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümünde vatan toprakları için şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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