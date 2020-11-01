Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok...

01.11.2020 00:05 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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