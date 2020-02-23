Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Denizli'de
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Denizli'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi.

23.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Denizli'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi.

Oktay, temasları kapsamında ilk ziyaretini Denizli Valisi Hasan Karahan'a gerçekleştirdi. Oktay, valilik ziyaretinde polis tören mangası ve kalabalık bir protokol tarafından karşılandı. Ardından şeref defterini imzalayan Oktay, makama çıktı. Oktay'ın Vali Karahan başta olmak üzere daire amirlerinden brifing almasının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

(Semih Can Yılmaz - Köksal Kılınç/İHA)

Kaynak: İHA
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