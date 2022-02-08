Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu nasıl? Erdoğan iyileşti mi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı canlı yayında, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı sağlığı hakkında da açıklama yapan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu nasıl gibi merak edilen konulara açıklık getirdi.

CUMHURBAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalın, "İki buçuk saat önce görüştük Cumhurbaşkanı'mız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz" diye konuştu.

EMİNE ERDOĞAN PAYLAŞIM YAPTI

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

DUALARINI ESİRGEMEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canı gönülden teşekkür etti.

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