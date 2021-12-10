Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Teşkilat olarak Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeliyiz." - İSTANBUL
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting yanıtı: HDP zaten meydanlarda
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