Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Teşkilat olarak Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeliyiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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