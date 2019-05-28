Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Vahdettin Köşkü'nde bir...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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