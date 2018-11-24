Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi Adaylarını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladıKarabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimi adaylarını açıkladı
Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş
Kilis Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan
Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin
Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir
Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü
Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan
Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak