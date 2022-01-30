Cumhurbaşkanı'nın sahneye davet ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain - Haberler
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Cumhurbaşkanı'nın sahneye davet ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain

Haberler.com - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki Toplu Açılışı'nda sahneye davet edilen çocuğun sözleri dikkat çekti. Mikrofonu eline alan çocuk, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyeti ve Bakanları kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Bu sırada korumalarına talimat veren Cumhurbaşkanı, bir çocuğu da sahneye aldırdı.

"BAY KEMAL, CUMHURBAŞKANI AMCAMIN KARŞISINDA KİM?"

Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı.

BERABER KURDELE KESTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve alandakilerin sonuna kadar dinlediği çocuk, daha sonra eline aldığı makasla Toplu Açılış Töreni kurdelesini kesti.

Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)

ERKAN :

sonunda bunu da gördük küçücük bir çocuk sahneye alınıp başka bir siyasiye hain dedirtildi. kime neye inanıyorsak inanalım siyaset bu olmamalı. yazık...

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Mehmet Vatandaş:

65 yaşıma kadar hiç oy vermediğim chp ye oy verdireceksiniz bu gidişle

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Hamit Gündoğdu:

Yozlaşmış siyaset!!!

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