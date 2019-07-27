Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Prof. Dr. Ömer Açıkgöz'ün yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Açıkgöz, yeniden YÖK üyeliğine seçildi.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

Kaynak: AA