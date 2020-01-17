Cumhurbaşkanı için 'ekonomiden anlamıyor' diyen başbakanın istifası kabul edilmedi
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, kendisi için 'ekonomiden anlamıyor' diyen Başbakan Oleksiy Honcharuk'un istifasını kabul etmedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, kendisi için 'ekonomiden anlamıyor' diyen Başbakan Oleksiy Honcharuk'un istifasını kabul etmedi.
Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk'un Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirdiği bir ses kaydı internete düştü. Ses kaydından Cumhurbaşkanı Zelenskiy için 'ekonomiden anlamıyor' diyen Başbakan Honcharuk olayın ardından istifasını sundu. Euronews.com'da Görüntüle