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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da gerçekleştirdiği temasların ardından yurda döndü.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da gerçekleştirdiği temasların ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında çeşitli işbirliklerini kapsayan 15 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısına katıldı, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Geniş bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü. Erdoğan'ın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

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İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri

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