Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminde kendisine sorulan "Başbakan olursanız diğer ülke liderleriyle iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceksiniz?" sorusunu "Türkçe konuşacağım" diye yanıtladığı video ilde 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Erdoğan mesajında, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin hep Türkçe savunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
14.05.2020 00:42 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkçe konuşacağız dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk. Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDEKİ CEVABIYLA TÜRK DİL BAYRAMINI KUTLADI

Türk bayrağı emojisi ile "13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, 1 dakika 20 saniyelik bir de video bulunuyor. Erdoğan'ın dünya liderlerine Türkçe seslendiği ve liderlerle aile fotoğrafı çektirdiği sırada Türk Bayrağını yerden kaldırdığı anların yer aldığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında Erdoğan'ın bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olursanız diğer ülke liderleriyle iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceğinizi merak ediyorum?" sorusunu "Türkçe konuşacağım." diye yanıtladığı görüntüye de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı

İlgili Haberler

Türk Dil Bayramı'nın 743. yıl dönümü kutlanıyor! Türk Dil Bayramı ne zaman? En güzel Türk Dil Bayramı mesajları!
Türk Dil Bayramı'nın 743. yıl dönümü kutlanıyor! Türk Dil Bayramı ne zaman? En güzel Türk Dil Bayramı mesajları!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Haber
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım Haber
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Nenad Bjelica Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 01:20:57. #1.15#
title