Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Koronavirüs salgını sürecine ilişkin yeni kararları açıklayan Erdoğan, Şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinden eğitim faaliyetlerinin başlayacağı tarihe kadar, merak edilen birçok konuda bilgilendirmede bulundu.

UÇAK, SİNEMA VE KONSERLERDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı yaptırmayanlardan bundan sonra uçaklara biniş, şehirlerarası yolculuk, konserler ve sinema salonlarında zorunlu PCR testi isteneceğini belirterek şunları söyledi:

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.