Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa...
Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa... - Haberler
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