Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk